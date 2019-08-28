Тренер «Болоньи» Михайлович прошёл первый курс химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выписан из больницы после прохождения первого курса химиотерапии.

Как сообщает официальный сайт «Болоньи», главный тренер команды Синиша Михайлович выписан из больницы после первого курса химиотерапии. 50-летний сербский специалист приступил к лечению от лейкемии 18 июля.

В матче первого тура Серии А с «Вероной» (1:1) Михайлович руководил командой с тренерской скамейки.

Ранее сообщалось, что бывший игрок NFL пожаловался на проблемы с головой и просит о помощи.