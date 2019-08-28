Тренер «Болоньи» Михайлович прошёл первый курс химиотерапии
- © Maurizio Borsari/AFLO
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Как сообщает официальный сайт «Болоньи», главный тренер команды Синиша Михайлович выписан из больницы после первого курса химиотерапии. 50-летний сербский специалист приступил к лечению от лейкемии 18 июля.
В матче первого тура Серии А с «Вероной» (1:1) Михайлович руководил командой с тренерской скамейки.
Ранее сообщалось, что бывший игрок NFL пожаловался на проблемы с головой и просит о помощи.