Бывший игрок NFL пожаловался на проблемы с головой и просит о помощи

Бывший защитник ряда клубов Национальной футбольной лиги (NFL) Лерон Макклейн пожаловался на проблемы с головой, возникшие у него в результате профессиональной карьеры.

«Мне нужно проверить голову. Я играл защитником ещё со школы. Мои мозги кипят. NFL, мне нужна помощь с этим, помогите! Им плевать — не обойтись без адвокатов. Мне нужна помощь, однако ещё столько бумажной волокиты. Я просто вне себя, я удручён, я плачу, я разбит! Пожалуйста. Мне надо рассказать историю о творящемся безумии в моей голове и о том, как к этому привёл футбол. Пожалуйста, помогите мне кто-нибудь! NFL бросает бумаги в лицо. Мне надо придумать, что с этим делать. Чёрт возьми, они ни черта не понимают», — написал игрок в Twitter.

Макклейн выступал в NFL с 2007 по 2014 год. За это время игрок защищал цвета клубов «Балтимор Рейвенз», «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Диего Чарджерс».

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