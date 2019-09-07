ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Мы не удивлены, что это шикарное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» так приглянулось вам. Спасибо, что прислали нам этот момент», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в Twitter.
«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Эпизод со спасениями Чернова произошёл в компенсированное время второго тайма.
Ранее Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом».
😱 We're not surprised this amazing double goal-line clearance from Rostov's Evgeny Chernov caught your eye. Thanks for sending it in! #WeLiveFootball— FIFA.com (@FIFAcom) September 7, 2019
Here's the rest of this week's Fans' Favourites
👉https://t.co/ltNEQgbKfspic.twitter.com/MjSMJaRRM1