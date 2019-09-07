ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Мы не удивлены, что это шикарное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» так приглянулось вам. Спасибо, что прислали нам этот момент», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в Twitter.

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Эпизод со спасениями Чернова произошёл в компенсированное время второго тайма.

Ранее Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом».