ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»

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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
ФИФА оценила сейвы защитника «Ростова» в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Мы не удивлены, что это шикарное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» так приглянулось вам. Спасибо, что прислали нам этот момент», — говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в Twitter.

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. Эпизод со спасениями Чернова произошёл в компенсированное время второго тайма.

Ранее Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом».

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