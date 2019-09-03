Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что не отражал мяч рукой во время матча с «Локомотивом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Удар был в спину. Я почувствовал, что попало именно туда. А вы думали, что в руку? Нет, такого не было. Мяч попал чётко в спину, чему я очень рад. Было бы обидно, если бы действительно задел рукой, а потом бы после видеоповтора назначили пенальти. Слава богу, что всё так получилось», — сказал Чернов в интервью RT.

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. В компенсированное время Чернов дважды отбил удары Фёдора Смолова и Луки Джорджевича.

Ранее игрок рассказал о реакции главного тренера «Ростова» на его сейв.