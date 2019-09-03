Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что не отражал мяч рукой во время матча с «Локомотивом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Удар был в спину. Я почувствовал, что попало именно туда. А вы думали, что в руку? Нет, такого не было. Мяч попал чётко в спину, чему я очень рад. Было бы обидно, если бы действительно задел рукой, а потом бы после видеоповтора назначили пенальти. Слава богу, что всё так получилось», — сказал Чернов в интервью RT.

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в матче восьмого тура РПЛ. В компенсированное время Чернов дважды отбил удары Фёдора Смолова и Луки Джорджевича.

Ранее игрок рассказал о реакции главного тренера «Ростова» на его сейв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить