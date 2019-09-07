Отец Нурмагомедова: Хабиб набрал 8 кг перед боем с Порье
- РИА Новости
«Хабиб не будет тяжёлым. Он набрал 8 кг», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
На официальной церемонии взвешивания оба бойца уложились в необходимый вес — 70,3 кг. После этого им разрешается набирать массу тела.
Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.
Ранее тренер Порье Майк Браун назвал американца фаворитом в бою с Нурмагомедовым.