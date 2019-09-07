Тренер Порье считает американца фаворитом в бою с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Тренер американского бойца смешанного стиля Дастина Порье Майк Браун заявил, что считает своего подопечного фаворитом в предстоящем титульном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Тренер Порье считает американца фаворитом в бою с Нурмагомедовым
  • © Andy Rowland, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Будет ли Дастин фаворитом в поединке с Хабибом? Это будет близкий бой. Я думаю, что да, потому что знаю, на что способен Дастин», — сказал специалист на Youtube-канале Artem Yalanskiy.

По его словам, он видит гораздо больше остальных людей и наблюдал за работой Порье в партере против сильных соперников.

«Понятно, что букмекеры смотрят на этот бой по-другому, но для меня Дастин — фаворит в бое с Хабибом», — добавил Браун.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее боец MMA Джефф Монсон выразил мнение, что Порье победит Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить