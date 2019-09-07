Тренер Порье считает американца фаворитом в бою с Нурмагомедовым

Тренер американского бойца смешанного стиля Дастина Порье Майк Браун заявил, что считает своего подопечного фаворитом в предстоящем титульном поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Будет ли Дастин фаворитом в поединке с Хабибом? Это будет близкий бой. Я думаю, что да, потому что знаю, на что способен Дастин», — сказал специалист на Youtube-канале Artem Yalanskiy.

По его словам, он видит гораздо больше остальных людей и наблюдал за работой Порье в партере против сильных соперников.

«Понятно, что букмекеры смотрят на этот бой по-другому, но для меня Дастин — фаворит в бое с Хабибом», — добавил Браун.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее боец MMA Джефф Монсон выразил мнение, что Порье победит Нурмагомедова.