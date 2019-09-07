Южный удивлён выходом Медведева в финал US Open

Бывший российский теннисист Михаил Южный впечатлён выступлением соотечественника Даниила Медведева на US Open, где ему удалось выйти в финал.

«Если честно, то я очень удивлён, что Даниил вышел в финал. До начала турнира я на это не рассчитывал. Казалось, что по той сетке, что у него была, это практически невозможно. Поражает, какую форму он набрал, и это несмотря на то, что уже в четвёртом круге начались проблемы, связанные с усталостью. Это говорит о его высоком классе», — заявил Южный в интервью RT.

Ранее Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые помогли ему выйти в финал US Open.