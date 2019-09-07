Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Он обыграл в полуфинале итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

В решающем матче Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который победил Григора Димитрова.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл 20 матчей за 38 дней.

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