Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Он обыграл в полуфинале итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (8:6), 6:4, 6:1.

В решающем матче Надаль встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который победил Григора Димитрова.

Ранее сообщалось, что Медведев выиграл 20 матчей за 38 дней.