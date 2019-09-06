Шляхтин принял предложение IAAF выступить на конгрессе в Катаре

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин принял предложение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) выступить на сентябрьском конгрессе организации в катарской Дохе с докладом о состоянии дел в российской лёгкой атлетике.
Шляхтин принял предложение IAAF выступить на конгрессе в Катаре
  • РИА Новости

«Конечно, я принял приглашение. Как и два года назад в Лондоне, выступлю на конгрессе с докладом о той работе, которую федерация в тесном сотрудничестве с IAAF проделала за это время», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена «дорожная карта», выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что IAAF пригласила главу ВФЛА выступить на конгрессе с докладом о лёгкой атлетике России.

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