Шляхтин принял предложение IAAF выступить на конгрессе в Катаре
- РИА Новости
«Конечно, я принял приглашение. Как и два года назад в Лондоне, выступлю на конгрессе с докладом о той работе, которую федерация в тесном сотрудничестве с IAAF проделала за это время», — приводит слова Шляхтина ТАСС.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена «дорожная карта», выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что IAAF пригласила главу ВФЛА выступить на конгрессе с докладом о лёгкой атлетике России.