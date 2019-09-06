IAAF пригласила главу ВФЛА выступить на конгрессе с докладом о лёгкой атлетике России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пригласила президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина выступить на сентябрьском конгрессе организации в катарской Дохе с докладом о состоянии дел в российской лёгкой атлетике.

Об этом сообщил представитель пресс-службы IAAF Яннис Николау, слова которого передаёт ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена «дорожная карта», выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Елена Исинбаева заявила, что IAAF обязана восстановить ВФЛА.