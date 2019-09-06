IAAF пригласила главу ВФЛА выступить на конгрессе с докладом о лёгкой атлетике России
- Reuters
Об этом сообщил представитель пресс-службы IAAF Яннис Николау, слова которого передаёт ТАСС.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена «дорожная карта», выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее Елена Исинбаева заявила, что IAAF обязана восстановить ВФЛА.