Исинбаева считает, что IAAF обязана восстановить ВФЛА

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Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) выполнила все условия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и должна быть восстановлена в правах.
Исинбаева считает, что IAAF обязана восстановить ВФЛА
  • РИА Новости

«ВФЛА обязаны восстановить. Гарантий никто дать не может — это процесс, который трудно предугадать. Но важно, что те критерии, которые были выставлены федерации, были выполнены. Потому ждём совета IAAF и положительного исхода для нашей федерации», — приводит слова Исинбаевой ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году. Отстранение федерации не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под флагом России, они выступают в нейтральном статусе. 

Ранее стало известно место проведения финалов Бриллиантовой лиги 2020 и 2021 годов.

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