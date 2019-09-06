Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин

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Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию своего одноклубника Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова за кокаин
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Он станет лучше. Когда вы совершаете ошибку, то вы сразу стараетесь прийти в норму. Я виделся с ним, он в отличной форме. Это очень сложно, он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне», — приводит слова Овечкина USA Today.

23 августа стало известно, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года — в его допинг-пробе с чемпионата мира был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что глава ОКР не считает дисквалификацию Кузнецова потерей для сборной России по хоккею.

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