Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Италии

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Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят подвёл итоги первой и второй сессий свободных заездов 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Италии.
Квят подвёл итоги пятничных тренировок на Гран-при Италии
  • © James Gasperotti/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что у нас была достойная пятница. Мы сумели проехать много кругов. Мы оказались способны выполнить наш план работы, а машина ведёт себя довольно хорошо. Думаю, мы можем постараться всё оптимизировать перед субботой и посмотреть, сумеем ли мы выжать из автомобиля больше», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что в целом доволен проделанной работой.

«Теперь необходимо хорошо поработать вечером, чтобы продолжить улучшать машину», — добавил россиянин.

По итогам первой тренировки, прошедшей по мокрой трассе, российский гонщик занял шестое место с отставанием от лидера 2,055 секунды, а по итогам второй — десятое, уступив лучшему результату 1,282 секунды.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Италии.

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