Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Италии, Квят — десятый
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В лучшей из попыток победитель предыдущего этапа преодолел круг по трассе в Монце за 1 минуту 20,978 секунды.
Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул другой пилот Ferrari — немец Себастьян Феттель.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят замкнул десятку сильнейших, проиграв времени лидера 1,282 секунды.
Ранее сообщалось, что Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии.