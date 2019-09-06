Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Италии, Квят — десятый

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari занял первое место во второй сессии свободных заездов 14-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Италии, Квят — десятый
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

В лучшей из попыток победитель предыдущего этапа преодолел круг по трассе в Монце за 1 минуту 20,978 секунды.

Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Тройку замкнул другой пилот Ferrari — немец Себастьян Феттель.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят замкнул десятку сильнейших, проиграв времени лидера 1,282 секунды.

Ранее сообщалось, что Леклер выиграл первую практику Гран-при Италии.

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