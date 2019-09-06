СКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

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Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Евгения Мозера, Андрея Обидина, Алексея Василевского и Брукса Мацека, оформившего дубль.

СКА ответил голами Евгения Кетова и Артёма Зуба.

В параллельном матче магнитогорский «Металлург» на своём льду уступил подмосковному «Витязю» — 0:2. Победные шайбы забросили Святослав Гребенщиков и Александр Сёмин.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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