СКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Евгения Мозера, Андрея Обидина, Алексея Василевского и Брукса Мацека, оформившего дубль.
СКА ответил голами Евгения Кетова и Артёма Зуба.
В параллельном матче магнитогорский «Металлург» на своём льду уступил подмосковному «Витязю» — 0:2. Победные шайбы забросили Святослав Гребенщиков и Александр Сёмин.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.