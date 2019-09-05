«Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- @hcakbars
Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась победой «Ак Барса» со счётом 5:2.
У казанцев забрасывали Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. В составе «Йокерита» отличились Антти Пилльстрём и Тему Эронен.
В других матчах игрового дня «Сибирь» разгромила «Адмирал» — 5:1, а казахстанский «Барыс» одержал победу над «Амуром».
Ранее ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.