«Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Казанский «Ак Барс» добыл первую победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) под руководством нового тренера Дмитрия Квартальнова.
«Ак Барс» разгромил «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая в Хельсинки, завершилась победой «Ак Барса» со счётом 5:2.

У казанцев забрасывали Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Кирилл Петров и Джастин Азеведо. В составе «Йокерита» отличились Антти Пилльстрём и Тему Эронен.

В других матчах игрового дня «Сибирь» разгромила «Адмирал» — 5:1, а казахстанский «Барыс» одержал победу над «Амуром».

Ранее ХК «Сочи» обыграл «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ.

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