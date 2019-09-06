Павлюченко оценил шансы Бакаева сыграть за сборную в матче с Шотландией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил вероятность выхода на поле полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией.

«Зелимхан набрал отличную форму, грех этим не воспользоваться. У него хороший удар с левой ноги, он может не только пробить, но и отдать голевой пас, очень умный и одарённый парень. Ценный игрок, способный принести пользу. Да, до стартового состава пока вряд ли дотянет, но замену он выйдет с очень высокой долей вероятности», ― сказал Павлюченко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что матч шестого тура отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана рассудит бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем.