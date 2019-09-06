Павлюченко оценил шансы Бакаева сыграть за сборную в матче с Шотландией

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил вероятность выхода на поле полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче отборочного цикла Евро-2020 с Шотландией.
Павлюченко оценил шансы Бакаева сыграть за сборную в матче с Шотландией
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Зелимхан набрал отличную форму, грех этим не воспользоваться. У него хороший удар с левой ноги, он может не только пробить, но и отдать голевой пас, очень умный и одарённый парень. Ценный игрок, способный принести пользу. Да, до стартового состава пока вряд ли дотянет, но замену он выйдет с очень высокой долей вероятности», ― сказал Павлюченко в интервью RT.

Ранее сообщалось, что матч шестого тура отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2020 года между сборными России и Казахстана рассудит бригада арбитров из Черногории во главе с Николой Дабановичем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить