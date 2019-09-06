Тарханов назвал правильным решение суда освободить Кокорина и Мамаева

Заслуженный тренер России, экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Nation News прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я согласен с судом, зачем их держать? Я думаю, это правильное решение, могу только поддержать», — заявил он.

По его словам, оба спортсмена достаточно молоды и они могут быстро восстановиться.

Как считает Тарханов, месяца через два Кокорин и Мамаев будут способны выйти на поле.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте России, председатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод в беседе с НСН отметил, что в данном случае, поскольку история резонансная, никаких препятствий со стороны администрации колонии не было.

«Закон не позволено никому нарушать, в то же время осуждённые имеют право на условно-досрочное освобождение, на помилование, на соблюдение своих прав в пенитенциарных учреждениях», — сказал он.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева.