Тактаров считает, что фанаты Нурмагомедова создают плохую атмосферу вокруг бойца

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров ответил, будет ли переживать за российского обладателя титула организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед поединком с американцем Дастином Порье.

«Буду ли я переживать за Хабиба? У меня переживания за сынов Хабиба в интернете, потому что они себе очень плохую карму создают. Столько грязи, сколько от них в интернете, ни от кого нет. Что с ними дальше будет и кто из них вырастет — вот за это у меня большие переживания», — цитирует Тактарова Sport24.

Он также выразил мнение, что в случае поражения Нурмагомедов станет сильнее и будет сметать всех соперников на своём пути. По его словам, если же россиянин победит, то может стать слишком самоуверенным, что способно сыграть с ним злую шутку.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее Нурмагомедов рассказал о своём самочувствии перед боем с Порье.