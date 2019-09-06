СМИ: «Ювентус» отказался продавать Ругани в «Зенит»

Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани был близок к трансферу в петербургский футбольный клуб «Зенит».

Как сообщает Calciomercato, 30 августа сине-бело-голубые провели переговоры с руководством итальянского клуба. Отмечается, что все условия перехода были практически урегулированы, но помешала травма Джорджо Кьеллини, из-за которой «Ювентус» решил сохранить Ругани.

Действующий контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ругани выступает за коллектив из Турина с 2015 года. За это время он провёл в составе «старой синьоры» 87 матчей.

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