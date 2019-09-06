СМИ: «Ювентус» отказался продавать Ругани в «Зенит»
- © Loris Roselli/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает Calciomercato, 30 августа сине-бело-голубые провели переговоры с руководством итальянского клуба. Отмечается, что все условия перехода были практически урегулированы, но помешала травма Джорджо Кьеллини, из-за которой «Ювентус» решил сохранить Ругани.
Действующий контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ругани выступает за коллектив из Турина с 2015 года. За это время он провёл в составе «старой синьоры» 87 матчей.
Ранее тренер «Зенита» рассказал, зачем Малком приехал в Россию.