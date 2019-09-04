Тренер «Зенита» рассказал, зачем Малком приехал в Россию
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«Я говорил с Малкомом до его приезда, он амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, всё время играть и вернуться в сборную Бразилии. Сейчас в неё сложно пробиться. Малком — индивидуально сильный футболист. Сейчас из сборной ушел Виллиан. Для Малкома сборная — большой стимул», — сказал Оливейра в интервью для сайта «Спорт день за днём».
Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года.
Ранее гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.