Тренер «Зенита» рассказал, зачем Малком приехал в Россию

Короткая ссылка
Бразильский тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о цели, которую преследовал его соотечественник Малком, переезжая в Россию.
Тренер «Зенита» рассказал, зачем Малком приехал в Россию
  • © fc-zenit.ru

«Я говорил с Малкомом до его приезда, он амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, всё время играть и вернуться в сборную Бразилии. Сейчас в неё сложно пробиться. Малком — индивидуально сильный футболист. Сейчас из сборной ушел Виллиан. Для Малкома сборная — большой стимул», — сказал Оливейра в интервью для сайта «Спорт день за днём».

Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года.

Ранее гендиректор «Зенита» подвёл итоги летней трансферной кампании клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить