РФС: «Краснодар» не отозвал заявление о расторжении контракта с Мамаевым

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что футбольный клуб «Краснодар» оставил в силе своё заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева всё ещё находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через десять дней, то в конце сентября рассмотрим заявление», — цитирует Sport24 председателя палаты РФС по разрешению споров Виктора Березова.

По его словам, точная дата рассмотрения заявления будет известна в тот момент, когда полузащитник покинет колонию. После этого РФС согласует все детали процесса с обеими сторонами.

При этом Березов заверил, что Российский футбольный союз не будет затягивать с рассмотрением заявления.

Ранее экс-футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков раскритиковал «Краснодар» за решение разорвать контракт с Мамаевым.