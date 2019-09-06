РФС: «Краснодар» не отозвал заявление о расторжении контракта с Мамаевым

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что футбольный клуб «Краснодар» оставил в силе своё заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
РФС: «Краснодар» не отозвал заявление о расторжении контракта с Мамаевым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева всё ещё находится в производстве палаты, клуб его не отзывал. Если решение по УДО вступит в силу через десять дней, то в конце сентября рассмотрим заявление», — цитирует Sport24 председателя палаты РФС по разрешению споров Виктора Березова.

По его словам, точная дата рассмотрения заявления будет известна в тот момент, когда полузащитник покинет колонию. После этого РФС согласует все детали процесса с обеими сторонами. 

При этом Березов заверил, что Российский футбольный союз не будет затягивать с рассмотрением заявления.

Ранее экс-футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков раскритиковал «Краснодар» за решение разорвать контракт с Мамаевым.

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