Махачев рассказал, сколько килограммов осталось согнать Нурмагомедову

Российский боец Ислам Махачев рассказал, как проходит сгонка веса у его партнёра по команде Хабиба Нурмагомедова перед официальным взвешиванием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«В течение ближайших суток я проведу две тренировки, в ходе которых должен согнать четыре килограмма. Это очень хороший вес. На мой взгляд, это оптимальный вариант. Хабибу же осталось спустить меньше, чем мне. И это с учётом того, что ему необходимо сделать чемпионский вес — не более 70,3 кг, а я могу показать и 70,76 кг», — признался Махачев в интервью RT.

Боец также объяснил, почему Нурмагомедов в 2017 году был госпитализирован за несколько часов до взвешивания и снялся с боя против Тони Фергюсона.

«Тогда он испытывал проблемы со здоровьем. Процесс сгонки шёл привычно, ничем не отличался от нынешнего, но в какой-то момент организм стал подводить. Он прошёл лечение, и теперь всё нормально. С того момента он два-три раза делал вес и не испытывал при этом никаких проблем. Он даже сейчас весит меньше меня», — добавил Махачев.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.