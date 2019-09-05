Уайт заявил, что Макгрегор не будет присутствовать на UFC 242

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не будет присутствовать на поединке Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье.
Уайт заявил, что Макгрегор не будет присутствовать на UFC 242
  • @thenotoriousmma / Instagram

«Его не будет в Абу-Даби. Я общаюсь с Конором обычно пару раз в месяц, говорил с ним сегодня утром. Он не будет присутствовать на UFC 242, но сказал, что посмотрит бой», — приводит слова Уайта ESPN.

Хабиб Нурмагомедов будет проводить вторую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником станет американец Дастин Порье. В первой защите титула Нурмагомедов победил Макгрегора сдачей. После окончания поединка состоялась массовая потасовка с участием представителей обеих команд.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что Порье не стоит выходить на бой против Нурмагомедова.

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