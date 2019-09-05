Шлеменко объяснил, почему россиянам стоит поддержать Нурмагомедова

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему будет поддерживать чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в предстоящем бое с Дастином Порье и почему россиянам стоит поддержать соотечественника.
Шлеменко объяснил, почему россиянам стоит поддержать Нурмагомедова
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я болею за Хабиба, потому что он мне намного ближе, чем Порье.  Мы можем ссориться друг с другом, можем друг друга ненавидеть, но это и надо нашим врагам. Мы с Хабибом разговариваем на одном языке — русском. Мы друг друга понимаем. А что Порье? Я в глаза его ни разу не видел, зачем он мне? Я не живу по такому принципу, по которому многие живут: корова у соседа сдохла, а я порадовался. Мне подобный принцип не подходит. Хабиб мой сосед, а Порье — нет. Мы должны поддерживать друг друга. Это тяжело внушить, объяснить людям, но нужно попытаться это сделать. По крайней мере, на своём примере я это делаю», — процитировал Шлеменко в своём Instagram отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

Поединок российского чемпиона с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 242.

Ранее Уайт заявил, что Макгрегор не будет присутствовать на UFC 242.

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