Колобков считает, что теннисист Медведев готов побеждать любого соперника

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал последние выступления российского теннисиста Даниила Медведева.
Колобков считает, что теннисист Медведев готов побеждать любого соперника
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Очень рад за Медведева. Он раскрылся, за последние четыре-пять месяцев несколько раз был в финале турниров ATP, выиграл «Мастерс», а сейчас уже в полуфинале US Open. Видно, что он почувствовал уверенность в собственных силах. Для него уже нет авторитетов, Даниил готов играть и обыгрывать, по сути, любого соперника. Поэтому на Олимпиаде у него будут очень хорошие шансы», — цитирует Колобкова ТАСС.

В настоящее время Даниил Медведев занимает пятую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. В августе спортсмен впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что Шарапова приняла участие в розыгрыше от американского телеведущего.

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