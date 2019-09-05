Шарапова приняла участие в розыгрыше от американского телеведущего
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По условиям розыгрыша, каждый спортсмен должен был сказать абсурдную фразу во время официального интервью.
«Ты никогда не найдёшь три мяча для тенниса в банке из-под чипсов Pringles», — сказала Шарапова.
Помимо россиянки, участие в челлендже приняли Энди Маррей, Новак Джокович, Стефанос Циципас, Эшли Барти, Наоми Осака и Мэдисон Кис.
На заключительном в сезоне турнире Большого шлема US Open Шарапова проиграла в первом круге Серене Уильямс.
Ранее Бьянка Андрееску вышла в полуфинал US Open, где сыграет с Белиндой Бенчич.