Шарапова приняла участие в розыгрыше от американского телеведущего

Российская теннисистка Мария Шарапова вместе с несколькими другими известными игроками поучаствовала в розыгрыше от американского телеведущего и комика Джимми Фэллона.

По условиям розыгрыша, каждый спортсмен должен был сказать абсурдную фразу во время официального интервью.

«Ты никогда не найдёшь три мяча для тенниса в банке из-под чипсов Pringles», — сказала Шарапова.

Помимо россиянки, участие в челлендже приняли Энди Маррей, Новак Джокович, Стефанос Циципас, Эшли Барти, Наоми Осака и Мэдисон Кис.

На заключительном в сезоне турнире Большого шлема US Open Шарапова проиграла в первом круге Серене Уильямс.

Ранее Бьянка Андрееску вышла в полуфинал US Open, где сыграет с Белиндой Бенчич.