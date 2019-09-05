Олимпийский чемпион дал напутствие российским боксёрам перед ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Саитов дал совет российским боксёрам перед началом чемпионата мира в Екатеринбурге.

«Чемпионат мира вот-вот начнётся, вся подготовка уже пройдена. Сейчас нужно просто успокоиться, творчески подойти к турниру, не забывая про уважение к сопернику. Главное — ничего не бояться. Переживать уже поздно! Просто выходите на ринг с холодной головой, старайтесь получать кайф от бокса. Нужно поймать кураж», — цитирует Саитова пресс-служба Федерации бокса России.

Также двукратный олимпийский чемпион выразил уверенность, что организация чемпионата мира будет на высоте. Мировое первенство по боксу пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт бой с Кокляевым по правилам бокса.