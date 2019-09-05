Поздняков: до конца года решим вопрос допуска российских легкоатлетов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Не могу быть довольным окончательно, пока ВФЛА не будет восстановлена. Но хочу констатировать, что в этом направлении есть серьёзный прогресс. Нами проделана большая работа по изменению антидопинговой культуры в стране, по изменению менталитета спортсменов и тренеров к факту неприятия допинга», — заявил Поздняков в интервью RT.

Глава ОКР отметил, что независимо от статуса ВФЛА российские легкоатлеты будут выступать под своим флагом на Олимпийских играх. Также он оценил шансы спортсменов, не имеющих на данный момент допуска, попасть на соревнований.

«Шансы велики. Мы находимся в постоянном контакте с международной федерацией. Думаю, что до конца года вопрос участия спортсменов мы решим окончательно», — добавил Поздняков.

Ранее он заявил, что назначение послом сборной России не помешает Евгении Медведевой готовиться к новому сезону.