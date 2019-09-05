Поздняков: до конца года решим вопрос допуска российских легкоатлетов

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Поздняков: до конца года решим вопрос допуска российских легкоатлетов
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Не могу быть довольным окончательно, пока ВФЛА не будет восстановлена. Но хочу констатировать, что в этом направлении есть серьёзный прогресс. Нами проделана большая работа по изменению антидопинговой культуры в стране, по изменению менталитета спортсменов и тренеров к факту неприятия допинга», — заявил Поздняков в интервью RT.

Глава ОКР отметил, что независимо от статуса ВФЛА российские легкоатлеты будут выступать под своим флагом на Олимпийских играх. Также он оценил шансы спортсменов, не имеющих на данный момент допуска, попасть на соревнований.

«Шансы велики. Мы находимся в постоянном контакте с международной федерацией. Думаю, что до конца года вопрос участия спортсменов мы решим окончательно», — добавил Поздняков.

Ранее он заявил, что назначение послом сборной России не помешает Евгении Медведевой готовиться к новому сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить