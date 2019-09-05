Нурмагомедов примерил новый чемпионский пояс UFC перед боем с Порье

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Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов примерил на себя новый чемпионский пояс организации.
Нурмагомедов примерил новый чемпионский пояс UFC перед боем с Порье
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Можно гляну? У меня есть старый пояс, теперь будет новый. Хорошо он выглядит, как думаешь? Увидимся в субботу ночью, дорогой. Давай отсыпайся», — сказал Нурмагомедов, обращаясь к поясу.

7 сентября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 242 Нурмагомедов будет защищать свой титул в поединке с американцем Дастином Порье.

Российский боец стал чемпионом UFC в апреле 2018 года после победы над Элом Яквинтой. В октябре того же года он защитил свой пояс в бою с Конором Макгрегором.

Ранее американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что надеется на победу Порье над Нурмагомедовым.

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