Колобков: на ОИ будем бороться за попадание в первую тройку общекомандного зачёта

Министр спорта Павел Колобков дал прогноз на выступление российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

«У российских спортсменов всегда боевой настрой. Наши традиционные виды спорта сохранили свои потенциал и возможности. Это все виды единоборств, художественная гимнастика, синхронное плавание. Хорошо в последнее время выступали пловцы и стрелки. Есть прорыв в мужской спортивной гимнастике и хорошая конкуренция в женской команде», — сказал Колобков в разговоре с RT.

Он отметил, что у российской сборной есть возможность оказаться не ниже третьего места в медальном зачёте.

«Будем бороться за попадание в первую тройку общекомандного зачёта. Строить прогнозы в спорте очень сложно, и Олимпиада — это особенное соревнование, на котором часто себя реализуют молодые спортсмены, которые выступают в первый раз», — сказал Колобков.

Ранее он прокомментировал процесс восстановления ВФЛА.