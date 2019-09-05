Колобков: на ОИ будем бороться за попадание в первую тройку общекомандного зачёта

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Министр спорта Павел Колобков дал прогноз на выступление российской сборной на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Колобков: на ОИ будем бороться за попадание в первую тройку общекомандного зачёта
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«У российских спортсменов всегда боевой настрой. Наши традиционные виды спорта сохранили свои потенциал и возможности. Это все виды единоборств, художественная гимнастика, синхронное плавание. Хорошо в последнее время выступали пловцы и стрелки. Есть прорыв в мужской спортивной гимнастике и хорошая конкуренция в женской команде», — сказал Колобков в разговоре с RT.

Он отметил, что у российской сборной есть возможность оказаться не ниже третьего места в медальном зачёте.

«Будем бороться за попадание в первую тройку общекомандного зачёта. Строить прогнозы в спорте очень сложно, и Олимпиада — это особенное соревнование, на котором часто себя реализуют молодые спортсмены, которые выступают в первый раз», — сказал Колобков.

Ранее он прокомментировал процесс восстановления ВФЛА.

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