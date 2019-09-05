Колобков: для восстановления ВФЛА всё было сделано

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Министр спорта Павел Колобков прокомментировал ситуацию вокруг восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Колобков: для восстановления ВФЛА всё было сделано
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Рабочая группа по восстановлению ВФЛА представит очередной доклад во время чемпионата мира по лёгкой атлетике. Всё было сделано для того, чтобы федерация была восстановлена. Поменялся состав руководителей, проводится большая работа в области образования и антидопинговой культуры, ведётся сотрудничество с международной федерацией. Надеюсь, что ВФЛА будет восстановлена», — сказал Колобков RT.

Министр спорта отметил, что на предстоящих Олимпийских играх в Токио российские легкоатлеты не будут выступать в нейтральном статусе, как они это делают на других соревнованиях.

«Сборная России по всем видам спорта получила приглашение на участие в Олимпийских играх. Все спортсмены, которые будут участвовать, будут представлять Россию, в том числе и легкоатлеты, которые пройдут отбор», — добавил Колобков.

Ранее рекордсмен мира в беге на 60 метров высказался о решении USADA не дисквалифицировать его.

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