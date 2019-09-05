Глушаков: созванивались с Карпиным по поводу возможного перехода в «Ростов»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как после ухода из московского «Спартака» мог оказаться в «Ростове».
Глушаков: созванивались с Карпиным по поводу возможного перехода в «Ростов»
  • © ФК «Ахмат» / Instagram

«На ранних этапах, когда ещё не было интереса «Ахмата», мы реально созванивались с Карпиным. Точнее, Георгич сам написал: «Привет, игрочишка, наберу тебе?» Ну вот он и спросил, что дальше будет с моей карьерой и не хотел бы я в «Ростов», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

По его словам, его появление в команде из Ростова-на-Дону зависело от того, останется ли в составе жёлто-синих Роман Ерёменко. Он также заявил, что информация о влиянии депутатов на его появление в стане жёлто-синих не соответствует действительности.

«Ерёменко в итоге остался в «Ростове». И после этого стало понятно, что у них команда укомплектована», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат».

Ранее Глушаков рассказал о встрече с фанатами «Спартака».

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