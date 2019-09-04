Тренер — о Медведеве: иногда он гениален
«Иногда он гениален, и ты не понимаешь его. Такие люди отличаются от остальных. С ним просто. Он достаточно умён, чтобы понять, правильно он сделал или нет, какой вариант действий может доставить ему трудности. Конечно, он любит преодолевать их по ходу игры, однако соблюдает баланс в этом отношении», — цитирует тренера The Independent.
Также Сервара добавил, что россиянин ментально становится сильнее и это одна из причин его успешных выступлений в последнее время. На данный момент Даниил Медведев является пятой ракеткой мира.
Ранее сообщалось, как в мире отреагировали на выход Медведева в полуфинал US Open.