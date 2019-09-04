Спортивный директор «Динамо»: мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами
- РИА Новости
«Общались с Филиппом, его мама переживала относительно России. Думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у неё старое представление о России», — сказал Орещук в интервью Sport24.
В летнее трансферное межсезонье Максимилиан Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт.
Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона.