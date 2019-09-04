Спортивный директор «Динамо»: мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами

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Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал об опасениях матери новичка команды Максимилиана Филиппа относительно переезда сына в Россию.
Спортивный директор «Динамо»: мама Филиппа думала, что в России все ходят с автоматами
  • РИА Новости

«Общались с Филиппом, его мама переживала относительно России. Думала, что тут все с автоматами ходят. Она родом из ГДР, у неё старое представление о России», — сказал Орещук в интервью Sport24.

В летнее трансферное межсезонье Максимилиан Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии», подписав четырёхлетний контракт.

Ранее сообщалось, что «Динамо» арендовало футболиста «Уфы» Игбуна до конца сезона.

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