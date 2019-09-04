Поветкин может провести бой с Фьюри

Российский боксёр Александр Поветкин может провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Постараемся, чтобы следующий бой Поветкина состоялся в этом году. Если не получится, рассчитываем на первую половину следующего года. Мы хотели бы договориться о поединке с Тайсоном Фьюри. Переговоры уже идут, однако результатов пока нет. Это не мгновенный процесс, но сам Тайсон хочет этого боя», — цитирует «РБК-Спорт» промоутера россиянина Андрея Рябинского.

В предыдущем бое Александр Поветкин победил единогласным решением двоюродного брата Тайсона Фьюри — Хьюи Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик проведёт дебютный бой в тяжёлом весе против голландского боксёра.