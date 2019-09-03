Усик проведёт дебютный бой в тяжёлом весе против голландского боксёра

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик дебютирует в тяжёлой весовой категории поединком с голландцем Тайроном Спонгом.

Как сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing в Instagram, поединок украинца Александра Усика с голландцем Тайроном Спонгом состоится 12 октября. Бой пройдёт в Чикаго.

В последний раз Александр Усик выходил в ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутом победил британца Тони Беллью. Спонг свой прошлый поединок провёл 31 августа 2019 года, когда нокаутировал Джейсона Минду. Голландец не знает поражений на профессиональном ринге, он одержал победы в каждом из 14 поединков.

Ранее Поветкин поддержал решение Усика не выходить на ринг против российских боксёров.