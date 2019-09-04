Алексей Морозов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ

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Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги, бывший капитан сборной России и «Ак Барса» Алексей Морозов в беседе с «Известиями» поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.
Алексей Морозов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ
  • © pixabay.com

«Будет интересно, тем более через год вступает в силу жёсткий потолок зарплат. Клубы уже не занимаются массовой скупкой дорогостоящих хоккеистов и стараются собирать состав, чтобы он не выходил за определённые финансовые рамки», — заявил он.

Что касается самой игры, то, по словам Морозова, нужно посмотреть по первым матчам, кто как готов.

Как отметил экс-хоккеист, есть традиционные фавориты в лице ЦСКА и СКА, но также интересно понаблюдать за московским «Динамо» и омским «Авангардом».

«Разумеется, буду следить за своей бывшей командой — «Ак Барсом». Хочется увидеть, что там за лето построил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, как команда и особенно Данис Зарипов впишутся в его систему», — добавил он.

Ранее нападающий ярославского «Локо» Владислав Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в Континентальной хоккейной лиге.

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