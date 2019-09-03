Нападающий «Локо» Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в КХЛ

Короткая ссылка
Нападающий ярославского «Локо» Владислав Рыбаков в беседе с «Известиями» оценил свои шансы дебютировать в Континентальной хоккейное лиге (КХЛ).
Нападающий «Локо» Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в КХЛ
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По его словам, многим ребятам хочется попасть в первую команду.

«Я думаю, для этого надо много работать. И если ты будешь показывать хорошую взрослую игру, то у каждого будет шанс доказать свой уровень и завоевать место в составе на уровне КХЛ», — заявил Рыбаков.

Ранее сообщалось, что «Локо» в третий раз стал победителем Молодёжной хоккейной лиги.

Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне тренер бело-голубых Александр Степанов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить