Нападающий «Локо» Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в КХЛ
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- РИА Новости
По его словам, многим ребятам хочется попасть в первую команду.
«Я думаю, для этого надо много работать. И если ты будешь показывать хорошую взрослую игру, то у каждого будет шанс доказать свой уровень и завоевать место в составе на уровне КХЛ», — заявил Рыбаков.
Ранее сообщалось, что «Локо» в третий раз стал победителем Молодёжной хоккейной лиги.
Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне тренер бело-голубых Александр Степанов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею.