Нападающий «Локо» Рыбаков оценил свои шансы дебютировать в КХЛ

Нападающий ярославского «Локо» Владислав Рыбаков в беседе с «Известиями» оценил свои шансы дебютировать в Континентальной хоккейное лиге (КХЛ).

По его словам, многим ребятам хочется попасть в первую команду.

«Я думаю, для этого надо много работать. И если ты будешь показывать хорошую взрослую игру, то у каждого будет шанс доказать свой уровень и завоевать место в составе на уровне КХЛ», — заявил Рыбаков.

Ранее сообщалось, что «Локо» в третий раз стал победителем Молодёжной хоккейной лиги.

Экс-форвард московского «Динамо» и казанского «Ак Барса», а ныне тренер бело-голубых Александр Степанов в беседе с «Реальным временем» прокомментировал назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею.