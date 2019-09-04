Медведев рассказал о влиянии Сафина на российских теннисистов

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на сравнения с легендарным соотечественником Маратом Сафиным.

«Мне легко говорить о Марате, потому что я смотрел за его игрой по телевизору. Если сравнивать игру, то у нас с Маратом разный стиль. Я слышал, как меня сравнивали с Николаем Давыденко. Полагаю, это ближе к истине», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

Он отметил, что многие российские игроки начали копировать поведение Сафина на корте.

«Мы сами стали бросать ракетки. Ты смотришь на него и думаешь, что это круто. Я думал: «Хорошо, я хочу быть как Марат. Надо разбить ракетку». Я вырос на его игре. То, что он сделал для российского тенниса, поражает. Он навсегда останется в истории российского тенниса, да и мирового тенниса тоже», — добавил 23-летний спортсмен.

Ранее Стэн Вавринка рассказал, что Медведев извинился перед ним после четвертьфинала US Open.