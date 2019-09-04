Вавринка рассказал, что Медведев извинился перед ним после четвертьфинала US Open
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«Он просто извинился и сказал, что ему действительно было больно. Он ничего против меня не имел. Я ответил, что никаких проблем нет. Он играл невероятно здорово. Удачи ему в будущем», — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.
По ходу первого сета Медведев взял медицинский тайм-аут из-за болей в ноге. Ему помассировали ногу в области бедра, а затем тейпировали беспокоящую часть тела. В итоге встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.
Ранее сообщалось, что Матс Виландер назвал Медведева тактическим гением.