Вавринка рассказал, что Медведев извинился перед ним после четвертьфинала US Open

Швейцарец Стэн Вавринка рассказал, что россиянин Даниил Медведев принёс ему извинения за вынужденную медицинскую паузу, которую он взял по ходу четвертьфинала заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Он просто извинился и сказал, что ему действительно было больно. Он ничего против меня не имел. Я ответил, что никаких проблем нет. Он играл невероятно здорово. Удачи ему в будущем», — приводит слова Вавринки пресс-служба US Open.

По ходу первого сета Медведев взял медицинский тайм-аут из-за болей в ноге. Ему помассировали ногу в области бедра, а затем тейпировали беспокоящую часть тела. В итоге встреча завершилась победой россиянина со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.

Ранее сообщалось, что Матс Виландер назвал Медведева тактическим гением.