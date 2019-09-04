Теннисный эксперт Виландер назвал Медведева тактическим гением

Бывшая первая ракетка мира, а ныне телевизионный эксперт швед Матс Виландер прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Немногие мужские матчи заканчиваются свечкой через соперника. Даниил добавляет скорости с бэкхенда, варьируя скорость и играя очень глубоко. С таким мячом очень сложно справиться, потому что нет вращения как такового. Его удар справа также очень непрост для восприятия. Кроме того, потрясающая подача ― ещё одно его грозное оружие. Думаю, сейчас Стэн чувствует себя ужасно, да и сам Медведев не ожидал такого результата. Казалось, что он изменил свою схему игры после перерыва. Медведев ― тактический гений. Игроки попросту не привыкли к такому стилю игры. По моему мнению, это потрясающий теннисист», — заявил Виландер в эфире Eurosport.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым, в пяти сетах обыгравшим швейцарца Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Вавринка высказался о шансах Медведева стать победителем US Open.