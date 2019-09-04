Польша победила Кот-д’Ивуар на КМ по баскетболу
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Встреча завершилась со счётом 80:63 в пользу польской команды.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Адам Вачински, набравший 16 очков. Ещё 14 очков в активе Дамиана Кулига. 12 очков в копилку команды принёс Матеуш Понитка.
За сборную Кот-д'Ивуара 23 очка набрал Шарль Абуо. Ещё 18 очков в активе Деона Томпсона.
В параллельном матче сборная Анголы обыграла национальную команду Филиппин со счётом 67:64.
Ранее сообщалось, что Нигерия разгромила Южную Корею на КМ по баскетболу.