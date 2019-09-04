Курье о победе Медведева над Вавринкой: он как будто играл в шахматы

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Бывшая первая ракетка мира, а ныне телевизионный эксперт американец Джим Курье прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Курье о победе Медведева над Вавринкой: он как будто играл в шахматы
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Действительно, для Стэна это был странный матч. Мне показалось, что он неважно себя чувствовал. Возможно, он мог бы взять первый сет, но Медведев показал блестящее психологичное шоу — как будто играл в шахматы. Тем самым он выбил соперника из ритма, и этим он очень интересен», — заявил Курье в эфире Eurosport.

Он отметил, что двух дней перерыва перед полуфиналом должно быть Медведеву достаточно для восстановления.

«После первого сета было видно, что Даниил вернулся в игру. Думаю, он справится. Ведь это что-то новое для него», — добавил эксперт.

Медведев в четырёх сетах взял верх над Вавринкой со счётом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open, где сыграет с болгарином Григором Димитровым, в пяти сетах обыгравшим швейцарца Роджера Федерера — 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2.

Ранее сообщалось, что Матс Виландер назвал Медведева тактическим гением.

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