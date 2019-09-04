Свитолина назвала предстоящий матч с Уильямс на US Open большим испытанием

Короткая ссылка
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Свитолина назвала предстоящий матч с Уильямс на US Open большим испытанием
  • Reuters

«Матч с Сереной — это большое испытание. Она великолепная чемпионка. Пожалуй, мне придётся непросто. У неё очень мощная подача. Это все знают. Это то, чего мне стоит ожидать. Нужно будет реагировать быстро и стараться использовать свои шансы», — приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.

Она отметила, что её единственная победа в очной встрече с Уильямс — на Олимпиаде-2016 со счётом 6:4, 6:3 — придала ей уверенности для дальнейших выступлений.

«В том матче Серена дала мне шансы, и я их использовала. Это был особенный момент. Я отлично двигалась, доставала много мячей», — добавила 23-летняя украинка.

В общей сложности Свитолина и Уильямс пять раз встречались на корте, и в четырёх случаях побеждала именно американка. Матч 1/2 финала US Open Свитолина — Уильямс состоится 6 сентября.

Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Григором Димитровым в полуфинале US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить