Свитолина назвала предстоящий матч с Уильямс на US Open большим испытанием

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Матч с Сереной — это большое испытание. Она великолепная чемпионка. Пожалуй, мне придётся непросто. У неё очень мощная подача. Это все знают. Это то, чего мне стоит ожидать. Нужно будет реагировать быстро и стараться использовать свои шансы», — приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.

Она отметила, что её единственная победа в очной встрече с Уильямс — на Олимпиаде-2016 со счётом 6:4, 6:3 — придала ей уверенности для дальнейших выступлений.

«В том матче Серена дала мне шансы, и я их использовала. Это был особенный момент. Я отлично двигалась, доставала много мячей», — добавила 23-летняя украинка.

В общей сложности Свитолина и Уильямс пять раз встречались на корте, и в четырёх случаях побеждала именно американка. Матч 1/2 финала US Open Свитолина — Уильямс состоится 6 сентября.

Ранее Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Григором Димитровым в полуфинале US Open.