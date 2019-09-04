Уильямс рассказала, что не старается запугивать соперниц по ходу турниров

Американка Серена Уильямс прокомментировала свою разгромную победу над китаянкой Ван Цян в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

«Повышаю ли я фактор устрашения по ходу турнира? Нет, я не стараюсь никого запугивать. Я такая, какая есть. Я всегда была человеком, который выходит на корт и ревёт, и кричит, и жалуется, и плачет, и борется. Я очень страстно отношусь к своей работе. Большинство людей, которые любят своё дело, страстно к нему относятся. Я тоже», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

В четвертьфинале 37-летняя американка за 44 минуты взяла верх над Цян со счётом 6:1, 6:0 и пробилась в полуфинал, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что Свитолина прокомментировала свой первый в карьере выход в полуфинал US Open.