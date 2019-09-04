Свитолина о выходе в полуфинал US Open: я рада, что смогла справиться с давлением

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Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Свитолина о выходе в полуфинал US Open: я рада, что смогла справиться с давлением
  • Reuters

«Победа в таком матче — нечто особенное. Я очень рада, что смогла справиться с давлением. Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперёд от игры к игре. Это турнир Большого шлема. Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг», — приводит слова Свитолиной пресс-служба US Open.

В четвертьфинале 23-летняя украинка в двух сетах взяла верх над британкой Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4 и пробилась в 1/2 финала, где её соперницей станет шестикратная чемпионка US Open американка Серена Уильямс. Матч состоится 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от Григора Димитрова в четвертьфинале US Open.

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