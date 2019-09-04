Федерер: нужно уметь принимать поражения, это часть игры

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Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Федерер: нужно уметь принимать поражения, это часть игры
  • Reuters

«Я расстроен, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. Я упустил возможность, потому что я вёл, а если бы победил, то впереди было бы целых два дня на отдых. Всё могло закончиться иначе. Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры», — приводит слова Федерера пресс-служба US Open.

38-летний швейцарец в пяти сетах уступил Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. Матч продолжался 3 часа 12 минут.

Ранее сообщалось, что Стэн Вавринка высказался о шансах Даниила Медведева стать победителем US Open.

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