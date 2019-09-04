Федерер: нужно уметь принимать поражения, это часть игры
- Reuters
«Я расстроен, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. Я упустил возможность, потому что я вёл, а если бы победил, то впереди было бы целых два дня на отдых. Всё могло закончиться иначе. Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры», — приводит слова Федерера пресс-служба US Open.
38-летний швейцарец в пяти сетах уступил Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. Матч продолжался 3 часа 12 минут.
Ранее сообщалось, что Стэн Вавринка высказался о шансах Даниила Медведева стать победителем US Open.