Нурмагомедов рассказал, в чём разница между ним и Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о разнице между ним и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Я говорил своим друзьям, близким и многим другим: я иду в клетку, чтобы размазать лицо Макгрегору, а за свои слова я всегда стараюсь отвечать. В этом и разница между мной и Конором. Если ты много говоришь, а по факту не отвечаешь за сказанное, лучше не открывай рот вообще. Посмотрите, как он ведёт себя в обычной жизни: ему ничего не стоит побить пожилого мужчину. Все эти истории показывают, как Макгрегора изменили деньги», — сказал Нурмагомедов в интервью ВТ Sport.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Победу одержал россиянин, заставивший ирландца сдаться в результате удушающего приёма. После поединка между командами бойцов произошла драка.

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