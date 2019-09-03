Гендиректор «Уфы» назвал количество недовольных судейством в РПЛ клубов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе встречи представителей команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым.

«Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по данному вопросу. На собрание, помимо Егорова, пришёл и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они всё услышали: претензии, ожидания клубов. Местами разговор действительно получился жёстким, мужским. 14 клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это немалый процент», — приводит слова Газизова «Советский спорт».

Также Газизов выразил мнение, что РПЛ нужны перемены в вопросе судейства матчей.

Ранее сообщалось, что РФС может заняться ситуацией между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона.