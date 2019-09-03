Гендиректор «Уфы» назвал количество недовольных судейством в РПЛ клубов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о ходе встречи представителей команд Российской премьер-лиги (РПЛ) с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александром Егоровым.

«Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по данному вопросу. На собрание, помимо Егорова, пришёл и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они всё услышали: претензии, ожидания клубов. Местами разговор действительно получился жёстким, мужским. 14 клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это немалый процент», — приводит слова Газизова «Советский спорт».

Также Газизов выразил мнение, что РПЛ нужны перемены в вопросе судейства матчей.

Ранее сообщалось, что РФС может заняться ситуацией между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить